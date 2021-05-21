Российский топливный союз предупредил о возможном дефиците бензина

В сезон отпусков на внутреннем рынке возможен дефицит бензина.

Об этом Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) предупредил в письме, адресованном вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Нехватка топлива может возникнуть на фоне ограничений отдыха за рубежом и принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма.

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10−20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — приводит «РИА Новости» текст письма.

В нем также говорится о том, что непринятие срочных мер по насыщению бензином внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов.

Россиян предупредили о дефиците бензина © pexels.com

В связи с этим РТС предлагает ряд мер вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.

Как отмечает агентство, биржевые цены на бензин марки Аи-92 выросли с середины декабря на 20,8%, а на Аи-95 — на 27,5%.

В свою очередь Минэнерго РФ заявило 19 мая, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 млн тонн и увеличили выпуск топлива.

В настоящее время в качестве ограничителя розничных цен на бензин в России выступает механизм демпфера, который с 1 мая был отрегулирован в соответствии с текущей ситуацией с ценами на автомобильное топливо.

Механизм работает следующим образом: при высоких экспортных ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию, а при низких, наоборот, должны заплатить в бюджет.

Недавно Независимый топливный союз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить демпферный механизм. Однако в Минэнерго считают, что это повысит волатильность на топливном рынке.