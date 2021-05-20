Израиль принял решение прекратить удары по сектору Газа

Правительство Израиля объявило о прекращении ударов по сектору Газа.

На заседании кабмина, посвященном палестино-израильскому конфликту, министры и главы силовых ведомств рассмотрели вопрос об одностороннем прекращении огня.

При этом глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил ранее о готовности к расширению военной кампании против ХАМАС.

Как передает 7-й канал израильского телевидения, режим прекращения огня был утвержден большинством голосов. Он должен вступить в силу в 02:00 21 мая, уточняет телеканал Al Arabiya.

Однако по информации арабских СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами.

Газа/ ракетные удары © Pixabay.com

Накануне президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиваться «деэскалации» на пути к прекращению огня. Источник в египетской службе безопасности сообщил, что стороны, в принципе, согласились на перемирие, но детали все еще обсуждаются.

Как сообщал «Ридус», высокопоставленный чиновник ХАМАС предсказал прекращение огня в течение ближайших нескольких дней, однако в ночь на 20 мая военное крыло палестинского исламского движения нанесло несколько ракетных ударов по двум израильским авиабазам.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

С начала конфликта погибло около 240 мирных жителей, 64 из которых — дети.

