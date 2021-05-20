найти ×
   
  • USD
    73.60
  • EUR
    89.77
СохранитьСохранено0
×

-104555

Израиль принял решение прекратить удары по сектору Газа

Small f1a6d446e0
Ракетный удар Израиля © ZUMA/ТАСС

Ракетный удар Израиля © ZUMA/ТАСС

Правительство Израиля объявило о прекращении ударов по сектору Газа.

На заседании кабмина, посвященном палестино-израильскому конфликту, министры и главы силовых ведомств рассмотрели вопрос об одностороннем прекращении огня.

При этом глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил ранее о готовности к расширению военной кампании против ХАМАС.

Как передает 7-й канал израильского телевидения, режим прекращения огня был утвержден большинством голосов. Он должен вступить в силу в 02:00 21 мая, уточняет телеканал Al Arabiya.

Однако по информации арабских СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами.

Газа/ ракетные удары © Pixabay.com

Газа/ ракетные удары © Pixabay.com

Накануне президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиваться «деэскалации» на пути к прекращению огня. Источник в египетской службе безопасности сообщил, что стороны, в принципе, согласились на перемирие, но детали все еще обсуждаются.

Как сообщал «Ридус», высокопоставленный чиновник ХАМАС предсказал прекращение огня в течение ближайших нескольких дней, однако в ночь на 20 мая военное крыло палестинского исламского движения нанесло несколько ракетных ударов по двум израильским авиабазам.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая этого года, когда израильский суд постановил выселить из Восточного Иерусалима несколько арабских семей, дома которых до 1948 года принадлежали евреям. За этим последовала волна массовых беспорядков и межэтнических столкновений.

С начала конфликта погибло около 240 мирных жителей, 64 из которых — дети.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали
55137579читать позжечитаю позже
Животные
«Меня, меня возьмите»: спор котят за стеклом магазина насмешил прохожих
34128639читать позжечитаю позже

главное


Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей

Хвалить своего ребенка тоже надо уметь!

-3012888читать позжечитаю позже

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-1930 ноября 2020

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

17028168читать позжечитаю позже