Трансляция марафона «Новое знание» набрала свыше 5 миллионов просмотров

В России проходит просветительский марафон «Новое знание». Трансляция первого дня этого мероприятия набрала свыше пяти миллионов просмотров в Сети.

В программе марафона — более 100 всевозможных «открытых уроков», дискуссий, интервью и презентаций. Участие в мероприятии принимают около 150 выдающихся деятелей культуры, науки, успешных бизнесменов и высокопоставленных государственных деятелей.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский поделился в интервью ridus.ru своими впечатлениями от первого дня марафона:



Масштаб, уровень проработки и актуальность тематики впечатляют. Напомню, что возрождение платформы „Знание“ происходит по инициативе президента России Владимира Путина. Теперь мы воочию наблюдаем, что это возрождение проходит на очень высоком организационном и интеллектуальном уровне.

Ранее первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что от «возможности доступа к новым знаниям» зависит «успешность не только отдельно взятого человека, но и страны в целом».

«Поэтому Владимир Путин в своем послании поставил задачу: надо резко развивать работу исторического общества „Знание“, чтобы доступ к современной информации был доступен каждому человеку в нашей стране», — подчеркнул Кириенко.



Напомним: что марафон «Новое знание» проходит сразу в восьми городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.



12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Общество «Знание» действует с 2016 года. Оно создавалось в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы.

