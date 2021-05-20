Ученица челябинской гимназии пришла на занятия с пистолетом в рюкзаке

Причиной срочного выезда полиции и Росгвардии в гимназию № 23 Челябинска стал сигнал о том, что в школу пришла ученица с пистолетом.

Это сообщение поступило от родителей других учеников.

Кто-то из детей увидел в рюкзаке шестиклассницы оружие и позвонил родителям, поскольку после событий в Казани все стали особо бдительными.

«Приехали полиция, Росгвардия и даже скорая», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что пистолет оказался пневматическим, эвакуация учеников не проводилась.

«Теперь родители разбираются с директором, выясняют, как можно было пронести в школу пистолет», — добавил источник.

В администрации учебного заведения отказались комментировать произошедшее.

Казанская гимназия № 175. © Егор Алеев/ТАСС

Напомним, 11 мая бывший выпускник казанской гимназии № 175 проник в учебное заведение и устроил там стрельбу. В результате погибли девять человек, из них семеро — ученики восьмого класса. Пострадали 18 детей и трое взрослых.

На допросе задержанный рассказал, что два месяца назад начал слышать голоса, после чего осознал себя богом. Он устроил стрельбу в школе, по его словам, чтобы избавиться от «лишнего биомусора».



Врачи пришли к выводу, что в момент нападения подозреваемый был трезв и не находился под воздействием каких-либо наркотических веществ. Его собираются доставить в Институт имени В. П. Сербского в Москву для психолого-психиатрической экспертизы.

Есть данные, что Ильназ Галявиев страдает заболеванием мозга.

