«Лимонадному отравителю» вынесли приговор

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Мурата Сабанова, известного как «лимонадный отравитель».

По данным прокуратуры, они отравил и ограбил 30 человек в центре столицы.

В качестве меры наказания прокурор запрашивал для обвиняемого 17 лет колонии строгого режима.

«С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщила «РИА Новости» начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Всего обвиняемому вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве.

Мурат Сабанов © Сергей Карпухин/ТАСС

Общая сумма похищенного им имущества превысила один миллион рублей, отмечает «РЕН ТВ».



Как рассказала агентству адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Он утверждал, что пошел на преступления только для того, чтобы раздобыть денег на жизнь.

Судом и следствием было установлено, что с мая по июнь 2019 года в различных районах центра Москвы Сабанов подбирал жертв среди уже нетрезвых или выпивающих граждан. Их он угощал приготовленным им напитком с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия. Сабанов также добавлял эти препараты в в бутылки, находившиеся у потерпевших.

По результатам экспертизы выяснилось, что изъятыми у Сабанова при обыске веществами являются феназепам, клозапин и трамадол.

Напомним, что в июне 2019 года стало известно о том, что в центре Москвы не менее 24 человек стали жертвами отравления газировкой с добавленным в нее неизвестным веществом. Сообщалось, что злоумышленник представлялся разными именами и угощал новых знакомых напитком. Когда люди теряли сознание, он забирал их личные вещи.

После резонансного дела начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев лишился должности. Источник в правоохранительных органах сообщил, что увольнение связно с делом серийного отравителя Мурата Сабанова.