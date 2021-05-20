Кириенко дал старт просветительскому марафону «Новое знание»

В России стартовал трехдневный просветительский марафон «Новое знание». Мероприятие проходит сразу в восьми городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

«В условиях жесткой мировой конкуренции выигрывает тот, кто быстрее осваивает новые знания. Знания помогут узнать историю своей страны, создать счастливую семью, и в сегодняшнем мире, когда все меняется так быстро, возможность доступа к новым знаниям и возможность выбора становятся принципиально важны. От этого зависит успешность — ваша и страны в целом. Поэтому президент России Владимир Путин в своем послании поставил задачу: надо резко развивать работу исторического общества „Знание“, чтобы доступ к современной информации был доступен каждому человеку в нашей стране», — обратился к участникам марафона первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко.

Россия — страна возможностей, и власти обязаны создать все условия, чтобы каждый россиянин мог этими возможностями воспользоваться, отметил Кириенко.

У вас есть возможность выбора. Воспользуйтесь этой возможностью, потому что пройдёт время, и единственное, о чем вы можете жалеть, это об упущенных возможностях. Сейчас у вас такие возможности есть, не упустите их, пожалуйста, — заключил он.

Напомним, 12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Общество «Знание» действует с 2016 года. Оно создавалось в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы.