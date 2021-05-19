«Единая Россия» предложила перенести перепись на октябрь

«Единая Россия» предложила перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Такое решение снимет дополнительную нагрузку с работников социальной сферы, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, выступая в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

Всероссийская перепись населения совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму, которая запланирована на август — сентябрь. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это часто одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное наложение, — пояснил Турчак.

Будет рациональней провести перепись после выборов, добавил он.

Также, по словам Турчака, «Единая Россия» планирует 19 мая внести в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домов к газу.

«Все ключевые положения данной программы детально проработаны с правительством. Кабмин уже утвердил дорожную карту по социальной газификации», — сообщил Андрей Турчак.

Глава государства Владимир Путин похвалил «Единую Россию» за активную деятельность, отметив, что значительная часть предложений к посланию Федеральному собранию поступила именно от этой партии.

«Речь идет о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержки российских семей с детьми, дальнейшее развитие образования и здравоохранения, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса», — напомнил президент.

