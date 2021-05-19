Эксперты оценили запрет на участие в выборах для экстремистов

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах в нижнюю палату парламента людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных структур. Для рядовых участников подобных сообществ запрет будет действовать в течение трех лет, а для руководства — на протяжении пяти лет.

В экспертном сообществе полагают, что принятие такого законопроекта — ответ на запрос российского общества.

Подавляющая часть граждан России поддерживает усиление ответственности за экстремизм и терроризм. Кроме того, ни одно здравомыслящее государство, представляющее интересы народа, не должно допускать во власть людей, строящих свою политику не на созидании, а на разрушении. Ограничение пассивного избирательного права экстремистов необходимо, но оно не должно быть необратимым. Поэтому те временные рамки, на которые вводится запрет на избрание депутатами Государственной думы для лиц, разделяющих воззрения, основанные на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, логичны и оправданны, — рассказала доктор политических наук Наталья Балынская.

«Экстремизм вне закона. Законодательство России и любых других цивилизованных стран всегда оберегает от экстремистов своих граждан», — добавил президент Фонда политических исследований Дмитрий Травкин.



По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, «было время, когда экстремизм угрожал самому существованию России».

«Тем, кто нарушает законы, кто отрицает государство, кто идет против общества, нельзя предоставлять думскую трибуну», — заключил эксперт.