Путин выступит на предстоящем съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин, вероятно, выступит на предстоящем съезде «Единой России». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, съезд партии еще не анонсирован, но он обязательно состоится. Выступление Путина, утверждает Песков, является традиционной частью подобных мероприятий, поэтому президент наверняка примет участие в съезде, передает ТАСС.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что съезд партии пройдет в три этапа, первый из которых планируется провести в середине июня.