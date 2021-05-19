Москалькова проконтролирует выплату компенсаций за снос 65 домов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проконтролирует выплату компенсаций жителям Красноярского края, дома которых были снесены из-за изменения законодательства. Об этом омбудсмен сообщила в ходе встречи с жителями региона.

Дома снесли, поскольку они находились слишком близко к трубопроводу. Раньше объекты недвижимости можно было строить в 25 метрах от трубопровода, но затем законодательство изменилось. Теперь это расстояние должно составлять не менее 150 метров. Таким образом, владельцы 65 домов рискуют остаться без единственного жилья.



По словам Москальковой, власти обязаны выплатить гражданам «справедливую компенсацию убытков», поскольку все они являются «добросовестными приобретателями жилья».