найти ×
   
  • USD -0.02
    73.68
  • EUR +0.19
    90.10
СохранитьСохранено0
×

-102389

Москалькова проконтролирует выплату компенсаций за снос 65 домов

Small f632c44589
© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проконтролирует выплату компенсаций жителям Красноярского края, дома которых были снесены из-за изменения законодательства. Об этом омбудсмен сообщила в ходе встречи с жителями региона.

Дома снесли, поскольку они находились слишком близко к трубопроводу. Раньше объекты недвижимости можно было строить в 25 метрах от трубопровода, но затем законодательство изменилось. Теперь это расстояние должно составлять не менее 150 метров. Таким образом, владельцы 65 домов рискуют остаться без единственного жилья.

По словам Москальковой, власти обязаны выплатить гражданам «справедливую компенсацию убытков», поскольку все они являются «добросовестными приобретателями жилья».

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
21013974читать позжечитаю позже
Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока
7019918читать позжечитаю позже

главное


Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

0010967читать позжечитаю позже

История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход20 января

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

308582читать позжечитаю позже