Американский дипломат объяснил, почему Украину и Грузию не принимают в НАТО

Украина и Грузия до сих пор не стали членами НАТО из-за того, что в Североатлантическом альянсе опасаются реакции России, заявил бывший заместитель генерального секретаря организации американский дипломат Александр Вершбоу.

По его словам, вступлению этих государств в НАТО мешает отсутствие у членов альянса единства в этом вопросе.

Они опасаются решительных ответных действий России, считает Вершбоу.

«В НАТО постоянно повторяют данное в 2008 году обещание, что Украина и Грузия станут членами альянса в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России», — приводит газета «Известия» слова дипломата, сказанные им в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума.

Вершбоу также напомнил о другой точке зрения, согласно которой НАТО совершило ошибку, пообещав Киеву и Тбилиси принять их в альянс.

Эмблема НАТО © pixabay.com

Издание отмечает, что в дискуссии также принимали участие экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Ранее экс-советник по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что Украину и Белоруссию следует принять в НАТО, чтобы ликвидировать «серую зону», которая возникла между Россией и странами Североатлантического альянса. Он добавил, что для НАТО также важны Грузия и Молдавия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое мнение недальновидным.

Как писал «Ридус», страны Евросоюза не приняли единого решения по вступлению Украины в НАТО и вновь обвинили Россию в «фактической интеграции неправительственных территорий Украины». Более того, по мнению представителей ЕС, Киеву угрожает блокировка на вступление в НАТО и в Евросоюз из-за того, что Донбасс совсем скоро может получить автономию.

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 6 мая, что США поддерживают вступление Украины в НАТО.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что не позднее июня этого года Киев получит от НАТО «мощный сигнал», предвещающий начало новой вехи в истории Незалежной как члена Североатлантического Альянса.