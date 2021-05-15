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Начались работы по расширению Суэцкого канала

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Суэцкий канал. © Wikimedia Commons

Суэцкий канал. © Wikimedia Commons

По распоряжению властей Египта начались работы по расширению и углублению русла Суэцкого канала.

Земснаряды уже прибыли на место, сообщает Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на администрацию канала.

Как заявил глава администрации Усама Рабиа, основные работы проводятся в южной части водной артерии, недалеко от того злополучного места, где застрял контейнеровоз Ever Given, почти на неделю перекрывший движение.

Проект расширения Суэцкого канала предусматривает несколько этапов. Первый из них включает строительство в районе Малых Горьких озер дублирующего канала, который на 25% увеличит площадь участка, работающего пока только в одну сторону.

Основная цель проекта — проложить дополнительно 10 километров, увеличив длину северного участка, а также углубить дно южной части.

Как отмечает «360», на данный момент длина Суэцкого канала составляет 193,3 км. Он состоит из двух частей, разделенных Горькими озерами на север и юг. В 2015 году было построено параллельное русло длиной в 72 км, которое обеспечило двустороннее движение. Однако на самом канале остались участки, где корабли могут идти только в одну сторону.

Суэцкий канал. © Twitter

Суэцкий канал. © Twitter

Напомним, судно Ever Given японской компании Shohei Kisen село на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перегородив его русло. Водная артерия оставалась заблокированной шесть дней.

Контейнеровоз удалось снять с мели только после того, как были проведены работы по углублению канала. Затем 17 буксиров вытащили судно. После этого навигация по каналу возобновилась. За это время простоя в очереди на проход выстроились более 400 судов.

Рабиа считает, что прямой ущерб и косвенные потери от инцидента с Ever Given составят не менее миллиарда долларов.

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