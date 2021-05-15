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Экологическая партия «Зеленые» начала подготовку к выборам в Госдуму

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© pixabay.com

© pixabay.com

Российская экологическая партия «Зеленые» приняла решение начать подготовку к участию в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Об этом было объявлено на внеочередном съезде партии. В мероприятии приняли участие более 80 делегатов из 53 регионов РФ.

Сейчас экологическая повестка набирает обороты, поэтому определенные шансы получить представительство в Госдуме у партии «Зеленые», конечно, имеются. Все зависит от того, насколько ответственно и серьезно они подойдут к думской кампании. При этом на выборах в законодательные органы регионов кандидатам с экологической повесткой уже удавалось достигнуть успеха, — прокомментировала в интервью ridus.ru политолог Анна Федорова.

Также делегаты съезда выбрали новые органы управления партии. Председателем «Зеленых» был избран исполнительный директор «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Сопредседателями стали летчик-космонавт Сергей Ревин, глава совета Башкортостанского регионального отделения партии Руфина Шагапова, председатель совета отделения «Зеленых» в Красноярском крае Сергей Шахматов и директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Петр Шпиленок.

«Надеюсь, что изменения в руководстве «Зеленых» пойдут партии только на пользу. Мы очень давно ничего не слышали о деятельности данной политической силы. Должно быть, никакой особой деятельности и не было вовсе. И ответственность за это лежит на прежних руководителях. Возможно, с новым руководством партия вновь как-нибудь о себе заявит», — заключила Федорова.

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