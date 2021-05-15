найти ×
   
  • USD -0.36
    74.00
  • EUR -0.31
    89.62
СохранитьСохранено0
×

-104807

Минздрав РФ назвал число россиян с психическими расстройствами

Small f1a6d446e0
Психические расстройства. © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Психические расстройства. © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

В России зарегистрировано примерно 5,6 млн граждан, страдающих психическими расстройствами, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Выступая на XVII съезде психиатров России, он уточнил, что в данном случае речь идет о людях, нуждающихся в медицинской помощи и социальной реабилитации.

Он подчеркнул, что таким пациентам необходимо предоставлять качественные и доступные услуги.

Салагай отметил, что круг специалистов, работающих в этой области расширяется. Он также призвал уделять больше внимания внебольничной помощи, повышать уровень знаний и применять современные технологии для поддержки психического здоровья граждан, пишет ФАН.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова объяснила в беседе с «Ридусом», почему врачи могли не увидеть психических отклонений в поведении жителя Казани Ильназа Галявиева. В итоге этот молодой человек получил разрешение на приобретение оружия и устроил бойню в гимназии № 175, в ходе которой погибли семь восьмиклассников и два преподавателя.

По словам Жестковой, некоторые психические расстройства не имеют ярко выраженной симптоматики на ранней стадии. Ввиду этого не стоит исключать, что стрелок мог контролировать свое поведение во время прохождения медэкспертизы.

На первом допросе после задержания Галявиев признался, что около двух месяцев назад в нем проснулся монстр, который рассказал ему, что он бог и должен карать своих рабов. Следователи назначат 19-летнему задержанному медико-психиатрическую экспертизу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки
2017667читать позжечитаю позже
Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
507784читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19

Совет на эту тему дал главврач московской поликлиники.

-608235читать позжечитаю позже

Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей11 февраля

Хвалить своего ребенка тоже надо уметь!

-3012888читать позжечитаю позже