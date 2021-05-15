Минздрав РФ назвал число россиян с психическими расстройствами

В России зарегистрировано примерно 5,6 млн граждан, страдающих психическими расстройствами, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Выступая на XVII съезде психиатров России, он уточнил, что в данном случае речь идет о людях, нуждающихся в медицинской помощи и социальной реабилитации.

Он подчеркнул, что таким пациентам необходимо предоставлять качественные и доступные услуги.

Салагай отметил, что круг специалистов, работающих в этой области расширяется. Он также призвал уделять больше внимания внебольничной помощи, повышать уровень знаний и применять современные технологии для поддержки психического здоровья граждан, пишет ФАН.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова объяснила в беседе с «Ридусом», почему врачи могли не увидеть психических отклонений в поведении жителя Казани Ильназа Галявиева. В итоге этот молодой человек получил разрешение на приобретение оружия и устроил бойню в гимназии № 175, в ходе которой погибли семь восьмиклассников и два преподавателя.

По словам Жестковой, некоторые психические расстройства не имеют ярко выраженной симптоматики на ранней стадии. Ввиду этого не стоит исключать, что стрелок мог контролировать свое поведение во время прохождения медэкспертизы.



На первом допросе после задержания Галявиев признался, что около двух месяцев назад в нем проснулся монстр, который рассказал ему, что он бог и должен карать своих рабов. Следователи назначат 19-летнему задержанному медико-психиатрическую экспертизу.

