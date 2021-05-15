Общество «Знание» может заняться экспертной оценкой контента в Сети

Обновленная платформа «Знание» могла бы на себя взять функции экспертной оценки просветительского контента, который распространяется в интернете. Такое мнение высказал председатель профкома обучающихся ЛГТУ Сергей Поздняков.

«В связи с пандемией выскочило много различных ресурсов и „учителей-преподователей“, которые считают, что имеют право обучать, просвещать, но их материалы зачастую вызывают шок. Я не говорю про цензуру, но вот экспертную оценку качеству контента и его достоверности обновленная высокотехнологическая просветительская платформа „Знание“ могла бы на себя взять», — пояснил эксперт.

Общество «Знание» будет весьма полезным в борьбе за «историческую правду», а также в сфере патриотического воспитания молодежи, добавил директор АНО «Центр «Югра-социум» Илья Верховский.

Необходима прежде всего продуманная целенаправленная политика государства по воспитанию патриотизма. Причём политика системная, сочетающая в себе и информационную, педагогическую и художественно-культурную составляющие. Вспомним девиз консерватизма: «Будущее — в прошлом!». И общество «Знание» жизненно необходимо сегодня как системный элемент прошлого, сознательно возрождаемый властью сегодня в качестве высокотехнологичной просветительской платформы, — заявил Верховский.

Ранее руководитель московского представительства Молодежного отделения Российского общества политологов Никита Зинков отметил, что возрождение общества «Знание» поможет достичь «очень серьезных целей», обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«После пандемии запрос общества на внедрение удобных инноваций в просветительский процесс возрос в разы. Все мы окунулись в мир онлайн-технологий. Полученный опыт стоит использовать для развития и улучшения многих отраслей. Кроме того, сегодня как никогда актуален вопрос, связанный с правильным патриотическим воспитанием молодёжи и сохранением исторических ценностей», — пояснил политолог.

Напомним, что 12 мая общество «Знание» утвердило новый руководящий состав и определило дальнейшие векторы развития. Председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый замруководителя президентской администрации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества «Знание» стал победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Общество «Знание» действует с 2016 года. Оно создавалось в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы.