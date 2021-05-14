Перечислены факторы, вызывающие мигрень

Недосып, пересып, голодание, стресс, менструация, а также употребление некоторых напитков и продуктов могут спровоцировать развитие мигрени, сообщила невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова.

Чтобы контролировать головную боль, она рекомендует завести дневник мигреней и выявить триггеры, которые их провоцируют.

По ее словам, такие факторы у каждого пациента свои.

В свою очередь врач-невролог Николай Базий рассказал в беседе с URA.RU, что иногда спровоцировать приступ мигрени может духота. Она порой вызывает непереносимость света и звуков, а также тошноту и сильные головные боли.

Врач предупредил, что причиной мигрени могут стать шоколад, вино или сыр. «Если вы видите, что девушка, которая пришла с вами в ресторан, заказывает не вино, а водку, не надо сразу к ней относиться с предубеждением. Может быть, у нее даже маленький глоток вина провоцирует интенсивнейшие головные боли», — объяснил Базий в интервью изданию.

Невролог добавил, что вызвать приступ мигрени может и чувство голода. Поэтому людям, склонным к мигрени, он советует носить с собой шоколад или конфету, чтобы предупредить развитие сильных головных болей.

Базий также обратил внимание, что анальгетик следует принимать при первых признаках приступа, когда картинка становится нечеткой, в глазах появляются вспышки, усиливается обоняние, происходит онемение или покалывание в руках или ногах. Если препараты принять с опозданием, они не станут действовать, поскольку не будут всасываться в желудочно-кишечном тракте.

Ранее «Ридус» перечислил пять продуктов, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств.

Кроме того, при сильной головной боли врачи рекомендуют отказаться от некоторых сортов сыра, колбасы, кофе, цитрусовых и авокадо.