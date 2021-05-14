Желание попасть в Эрмитаж заставило юношу карабкаться по водосточной трубе

Молодой человек настолько сильно хотел попасть в Эрмитаж, что попытался проникнуть в петербургский музей по водосточной трубе.

Он решился на такой рискованный поступок после того, как его не пустили в сокровищницу мирового искусства через центральный вход.

Как сообщает «Подъём» со ссылкой на региональный главк МВД, в результате на жителя Петербурга был составлен протокол о мелком хулиганстве.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как юноша висит на трубе и пытается спуститься.

Сотрудникам полиции он объяснил свой поступок желанием посетить музей. «Я хотел зайти через центральный вход, но меня не пустили», — цитирует его издание.

На нарушителя общественного порядка оформили протокол, после чего отпустили.

Как отмечает «360», по данным из открытых источников, 18 и 20 мая вход в Эрмитаж будет бесплатным.

Ранее пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен сообщила, что к концу весны питомцы получат около трех тысяч евро (порядка 270 тысяч рублей), которые завещал им французский меценат. По ее словам, эрмитажные коты смогут вступить в права наследства после уплаты соответствующих налогов французской стороне, а также оплаты нотариальных услуг.

Кроме того, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал открытое письмо коллекционера и арт-дилера Андрея Ружникова, в котором тот обвинял организаторов выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора», открытой в Эрмитаже в ноябре, в демонстрации «откровенных подделок».