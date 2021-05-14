Росприроднадзор сообщил об экологической катастрофе в Коми

В республике Коми произошел прорыв трубопровода.

В результате площадь загрязнения нефтепродуктами достигла почти 13 тысяч квадратных метров.

Как сообщает Росприроднадзор, из-за аварии в одну из крупнейших рек республики вылилось, по приблизительным оценкам, до 7 тонн нефтепродукта.

Огромное нефтяное пятно уже привело к массовой гибели рыбы.

Проводящиеся круглосуточно работы по ликвидации последствий аварии затрудняет ледоход. Залитые нефтью льдины прорываются по течению, а при попадании нефтепродуктов в реку Печора ситуация станет еще хуже, приводит сообщение «РЕН ТВ».

Ожидаемый в ближайшее время паводок может увеличить площадь загрязнения, поскольку вода поднимется на 2 метра.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, уточняет ТАСС.

Напомним, 19 апреля нынешнего года администрация Ненецкого автономного округа начала проверку сообщений о загрязнении воды в дельте реки Печоры, опубликованных жителями заполярного региона в социальных сетях. Пользователи утверждают, что «грязь» приплыла в Печору из республики Коми, расположенной выше по течению.

Как писал «Ридус», 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске произошла крупная авария, в результате которой из топливного резервуара вылилось около 20 тысяч тонн солярки, которые попали в реку Амбарная и ряд других водоемов. Штраф в размере 146,2 миллиарда рублей, уплаченный компанией «Норникель» за разлив дизельного топлива, пойдет, согласно поручению президента России Владимира Путина, на целевые экологические проекты.

