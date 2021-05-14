Правительство РФ составило список недружественных стран

Кабинет министров России утвердил перечень недружественных иностранных государств.

В него вошли только две страны — США и Чехия.

В отношении них будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

В документе также указано, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию в Москве не более 19 работников из числа россиян, а США — ни одного.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о высылке из страны в течение 48 часов 18 российских дипломатов, а чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями».

К «дипломатическому пинг-понгу» присоединились страны Балтии. В знак солидарности с Чехией Латвия и Эстония решили выслать по одному сотруднику посольства РФ, а Литва — двух российских дипломатов.