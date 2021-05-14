Американка лишилась $26 млн, постирав одежду вместе с лотерейным билетом

Жительница Калифорнии лишила себя шанса разбогатеть на 26 миллионов долларов, постирав вместе с одеждой выигрышный лотерейный билет.

Срок, до которого можно было забрать выигранные деньги, истек 13 мая.

Счастливый билет был продан в одном из магазинов в пригороде Лос-Анджелеса, а розыгрыш состоялся 14 ноября.

В установленные организатором лотереи 180 дней за выигрышем никто не пришел. Сообщение о том, что пропадают 26 млн долларов, распространили телеканалы.

В итоге 12 мая в магазин пришла женщина, которая рассказала, что приобрела там лотерейный билет, положила его в карман и забыла о нем. После стирки брюк от билета ничего не осталось, передает ее слова AP.

Как рассказала местной Whittier Daily News сотрудница магазина, женщину узнал менеджер и подтвердил, что продавцы ее знают, а покупка билета попала на камеру видеонаблюдения. Эту запись передали сотрудникам California Lottery. Там пообещали провести проверку.

При этом представитель компании объяснила, что если билет был потерян, можно подать формальную заявку на выигрыш, но необходимо представить доказательства владения этим билетом, например, фотографии билета с обеих сторон.

В том случае, если выигрыш так и не будет выдан законному владельцу билета, 26 млн долларов перечислят государственным школам.

Ранее «Ридус» писал о том, что компания «Столото» сообщила, что не нашла одного из победителей лотереи «Русское лото», проживающего в Тюменской области. Лотерейный билет сибиряка был объявлен выигрышным еще в начале года, но он два месяца не давал знать о себе.

