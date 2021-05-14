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«Пиар-акция»: космонавт раскритиковал идею съемок фильма с актерами на МКС

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Юрий Усачев. © Общественное достояние

Юрий Усачев. © Общественное достояние

Идея отправить актеров в космос для съемок художественного фильма показалась космонавту Юрию Усачеву довольно сомнительной.

Он считает, что для этих целей нужно привлекать космонавтов.

Так Усачев прокомментировал новость о том, что к полету на МКС готовятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

По мнению космонавта, артистам нечего делать на МКС.

«Я понимаю, что это пиар-акция: „Мы уже можем запустить актеров в космос!“ — сказал Усачев в беседе с ФАН. — Но почему мы должны двигать эту систему и брать актеров вместо профессиональных космонавтов?»

Усачев напомнил, что съемки фильмов о космосе можно легко организовать, не покидая Землю, поскольку современные технологии позволяют создавать состояние невесомости в самолете. В пример он привел голливудскую ленту «Аполлон-13».

МКС/выход в открытый космос © Pixabay.com

МКС. Выход в открытый космос. © Pixabay.com

По словам Героя России, может получиться так, что человеку действительно не до кино будет. «Когда тошнит, ему уж не до съемок точно», — пояснил он, добавив, что, вероятнее всего, 90% съемок фильма будут проводиться на Земле.

Ранее стало известно, что полет актрисы и режиссера на МКС состоится не раньше 5 октября 2021 года. В «Роскосмосе» сообщили, что все выбранные кандидаты с 1 июня начнут усиленные тренировки перед полетом. Для этого специально подготовили тренировочные площадки с вибростендами, центрифугами и летательными аппаратами для выполнения полетов в условиях невесомости.

О планах снять первую художественную ленту в космосе «Роскосмос» объявил в сентябре 2020 года. С анонсом госкорпорация выступила через несколько месяцев после того, как стало известно о подготовке к съемкам фильма о космосе компанией SpaceX. Как ранее заявлял владелец SpaceX миллиардер Илон Маск, часть съемок будут проходить на МКС и даже в открытом космосе. По предварительным данным, американцы планируют отправиться на МКС в октябре этого года.

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