Выявлены неисправности автомобилей, чаще всего приводящие к ДТП

Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания транспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський перечислил наиболее опасные неисправности автомобилей, которые чаще всего приводят к авариям.

По его словам, из-за неисправной тормозной системы происходят от 40 до 45% ДТП.

Проблемы с рулевым управлением становятся причинами такого же количества аварий, добавил он.

«Десять-двенадцать процентов — внешние световые приборы», — цитирует автоэксперта ФАН.

Зубриський отметил, что приведенная им статистика включена во все акты. Он заявил, что принятые в России законодательные меры должны способствовать снижению аварийности.

Новые правила ГИБДД. © Егор Алеев/ТАСС

Ранее сообщалось, что ГИБДД станет чаще проводить проверки водителей рядом с аварийно опасными участками дорог на автомобилях без опознавательных знаков. В обычной ситуации автомобилисты могут предупредить других водителей, но машина без мигалок и синих полос по бокам не привлечет внимания.

Также стало известно, что водителей начнут штрафовать за использование шипованных шин летом, защитные пленки на фарах, езду с поврежденным бампером.



Кроме того, в МВД РФ готовят законопроект, который серьезно ужесточит контроль за неисправностями автомобилей. Владельца машины с неработающими тормозами, дворниками или световыми приборами прямо на дороге лишат диагностической карты и обяжут устранить поломку за трое суток. Если он не уложится в этот срок, то останется без свидетельства о регистрации транспортного средства.

