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Директор музея-усадьбы Льва Толстого оценила туристические инициативы ЕР

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Музей-усадьба "Ясная Поляна". © wikipedia

Музей-усадьба "Ясная Поляна". © wikipedia

Директор Музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы, участник предварительного голосования «Единой России» Екатерина Толстая оценила инициативы единороссов, направленные на поддержку внутреннего туризма.

К примеру, программа туристический кешбэк — это большая помощь семьям, которая действительно расширяет диапазон возможностей для поездок, помогает привлекать больше людей к путешествиям по собственной стране. И хотелось бы продолжения этой программы в будущем. Прочие меры поддержки тоже способствуют повышению посещаемости. У нас в майские праздники приехали почти 13 тысяч человек, это выше показателя 2019 года. Важно то, что у наших людей появился интерес и стремление узнать свою страну, интересно, содержательно и с пользой проводить свое время, — рассказала Толстая.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас уже фактически утвержден нацпроект в сфере туризма, в разработке которого «Единая Россия» принимала активное участие. Предполагается, что к 2030 году объем турпоездок по стране вырастит до 140 миллионов в год. Кроме того, увеличится количество рабочих мест — фактически до пяти миллионов.

Также в феврале Госдума приняла закон о развитии отрасли, который разработала «Единая Россия». Он наделяет органы местного самоуправления правом разрабатывать собственные программы развития туризма.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2021 года программу туристического кешбэка с возмещением в период летних каникул 50% стоимости путевок в детские лагеря отдыха.

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