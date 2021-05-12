Кабмин поддержал инициативу ЕР о выделении дополнительных средств инвалидам

Правительство РФ поддержало инициативу «Единой России» о выделении из госбюджета дополнительных денег на закупку средств реабилитации для инвалидов. Об этом сообщил координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутат Госдумы Михаил Терентьев.

По его словам, в октябре люди с ограниченными возможностями здоровья получат электронные сертификаты, благодаря которым они смогут компенсировать затраты на приобретение инвалидных колясок, протезов и прочих приспособлений. При этом средства, предназначенные для помощи инвалидам, были заложены в федеральном бюджете в прежнем объеме, без учета появления таких сертификатов.

«Мы должны до конца года очень внимательно смотреть динамику. И при необходимости заложить в федеральном бюджете на следующий год большую сумму на закупку средств реабилитации», — отметил Терентьев.

Когда человек получает инвалидность, он зависит от внешних обстоятельств: дома зачастую не приспособлены для инвалидных колясок. Необходимо реабилитироваться, покупать лекарства и вставать на ноги. Люди, которые попали в такую беду, как никто оценят принятое решение и смогут должным образом распорядиться полученными средствами, — добавила руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелина.

Также «Единая Россия» и правительство находятся в постоянном взаимодействии по вопросам развития сельских территорий, подчеркнул координатор партпроекта «Российское село», первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Председатель правительства Михаил Мишустин уделяет теме поддержки села достаточно много внимания. Он отметил, что развиваются сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, развиваются и сами села. Это очень важно и об этом постоянного говорит наша партия. В частности, в регионах действует программа комплексного развития территорий, на которую по предложению „Единой России“ выделены дополнительные деньги», — заявил парламентарий.