«Случилась страшная беда»: Матвиенко прокомментировала трагедию в Казани

В Москве организовали стихийный мемориал у здания постоянного представительства Татарстана: люди возложили цветы, принесли мягкие игрушки и зажгли свечи в память о погибших во время стрельбы в 175-й школе в Казани.

«Случилась страшная беда. Погибли дети, много пострадавших. Невозможно представить себе горе тех, кто потерял сыновей, дочерей, внуков, братьев, сестер. Только нелюди могут угрожать жизням детей. Это отпетые преступники, и они должны понести самое суровое наказание», — заявила в интервью «Ридусу» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая тоже пришла к зданию представительства Татарстана, чтобы выразить соболезнования родственникам застреленных школьников.



В последние годы многое делалось для обеспечения безопасности школьников, но очевидно, что сделано было не все. Трагедия в Татарстане — жестокий урок, который мы обязаны усвоить, дабы не допустить повторения подобного в будущем, — добавила Матвиенко.

Злоумышленником, открывшим огонь по детям и педагогам, оказался 19-летний выпускник 175-й школы Ильназ Галявиев. Как стало известно «Ридусу», во время учебы над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями.

Известно, что в ходе стрельбы погибли восемь детей, учительница, охранник и уборщица.



Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать обычные граждане.



«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

