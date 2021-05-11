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Задержаны распространители фейков о стрельбе в школах Казани

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Казани полиция задержала двух человек, которые распространяли в мессенджере WhatsApp сообщения, способствующие нагнетанию паники. В частности, злоумышленники писали, что стрельба произошла не только в 175-й школе города, но и в других местных учебных заведениях.

Ранее недостоверную информацию, которую распространили задержанные, опровергли в пресс-службе Министерства образования Татарстана.

Прошу вас донести до родителей, что не нужно верить недостоверной информации, что и в других школах — 8-й, 90-й — тоже стрельба. Мы держим ситуацию под особым контролем, это все недостоверно, — заявила руководитель пресс-службы Минобразования Алсу Мухаметова.

В результате нападения на школу в Казани погибли 11 человек: восемь детей, учительница, охранник и уборщица. Трагедия стала одной из самых чудовищных в истории современной России.

Стрелявшим оказался 19-летний выпускник 175-й школы Ильназ Галявиев. Как стало известно «Ридусу», во время учебы над ним издевались одноклассники. Кроме того, у Галявиева были плохие отношения с учителями.

Предположительно задержанный Ильназ Галявиев

Задержанный Ильназ Галявиев.

© соцсети

Во время допроса Ильназ Галявиев рассказал полицейским, что «ненавидит всех», поэтому пришел в школу и устроил стрельбу.

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