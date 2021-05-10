Директора ФК «Спартак» по связям с общественностью избили после матча

После матча чемпионата РПЛ по футболу между «Спартаком» и «Химками» был жестоко избит директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

В настоящее время он находится в реанимации.

У 42-летнего Фетисова диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сообщает «Спорт-экспресс».

По информации Telegram-канала Readovka, сотрудника «Спартака» доставили в больницу через час после окончания игры, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В итоге спартаковцы вышли на второе место в турнирной таблице.

"Спартак" выиграл у "Химок" © Антон Новодережкин/ТАСС

Известный комментатор Василий Уткин предположил, что избиение могло произойти прямо в VIP-ложе, пишет паблик.

Как рассказал пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин, нападение на Фетисова было совершенно на улице в Тушино, где находится стадион столичного клуба.

Уже возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает нападавших, сообщает Baza.

Антон Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июле прошлого года после ухода Антона Лисина. До этого Фетисов занимал должность директора по связям с общественностью «БКС Банка», а в начале 2000-х годов работал в московском «Динамо», информирует kp.ru.