Ракетный удар Израиля по сектору Газа унес жизни троих детей

В результате ракетного обстрела израильскими военными города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа погибли 9 человек, включая трех детей.

Об этом сообщает Минздрав Палестины.

По информации газеты Alquds, из сектора Газа по Иерусалиму были выпущены 7 ракет, и только одна из них была перехвачена израильской системой ПРО «Железный купол».

Как сообщалось ранее, группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) взяла на себя ответственность за нанесение 30 ракетных ударов по по израильскому городу Сдерот, назвав это ответом на действия израильской полиции против палестинцев в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и в его пригороде Шейх-Джаррах.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, в пятницу вечером и в ночь на субботу стычки происходили возле мечети Аль-Акса, где израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем более 200 полицейских штурмовали дворы мечети и молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.



В свою очередь армия Израиля сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывание сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш. Сирены тревоги также сработали на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа.

В связи с обстрелом пришлось изменить маршрут самолетов, следующих в израильский аэропорт Бен-Гурион, а также вылетающих из него. В районах, граничащих с сектором Газа, закрыты шоссе, прекращено железнодорожное сообщение.

