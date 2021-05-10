«Спутник V» позволил европейской стране победить COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» помогла Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о готовности поставить в Сан-Марино дополнительные партии «Спутника V» для организации вакцинного туризма.

По данным РФПИ, в начале апреля, когда в Сан-Марино был достигнут пик роста заболеваемости COVID-19, число случаев заражения составляло примерно 250 в неделю. При этом с 4 мая в стране никто не заразился коронавирусом.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений, — приводит „РИА Новости“ сообщение фонда. — Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС».

Первый этап вакцинирования в Сан-Марино прошли 74% населения старше 16 лет, при этом 90% всех прививок сделано «Спутником V».

В фонде напомнили, что исследования в ряде стран, включая Аргентину, Мексику и Венгрию, показали, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. Она зарегистрирована уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Сан-Марино не нужно было дожидаться разрешения ЕМА на использование российского препарата, поскольку это государство не является членом ЕС. Власти республики решили применять «Спутник V», изучив информацию, опубликованную в научном журнале The Lancet и прислушавшись к мнению руководства института Lazzaro Spallanzani.

За весь период пандемии в Сан-Марино с населением около 33 тысяч человек было зафиксировано более 5 тысяч случаев COVID-19.

Накануне в РФПИ сообщили, что поставки «Спутника V» в Германию могут начаться уже в июне. Представитель фонда заявил, что появившаяся в Bild информация о тупике в переговорах не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании.