«Солнечно и без осадков»: синоптик пообещал москвичам летнюю погоду

Метеорологическое лето начнется в Москве со среды и продлится до конца недели, значительно опережая климатический график.

Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник антициклон принесет в столицу малооблачную и сухую погоду. Днем воздух прогреется до своей климатической нормы — плюс 13−18 градусов.

«Во вторник, на фоне высокого атмосферного давления, тоже будет солнечно и без осадков, что позволит столбикам термометров штурмовать 20-градусную высоту», — рассказал синоптик в интервью «РИА Новости».

Согласно его прогнозам, начиная со среды и до конца недели, начнется метеорологическое лето, которое опередит климатический график на две недели. Оно станет своего рода компенсацией жителям Москвы за ненастные майские праздники.

Москвичам пообещали летнее тепло © Антон Новодережкин/ТАСС

Тишковец уточнил, что ночами в среднем будет не прохладнее плюс 7−12, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 19−24, что соответствует многолетним показателям июня.



При этом он предупредил, что в отдельные дни в небе будут появляться отдельные башенки кучево-дождевых облаков и возможны ливни с грозами. Тем не менее будет по-летнему тепло.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что жителей центра Европейской России ожидает теплая погода на День Победы. По прогнозам, погода будет улучшаться буквально с каждым часом, и вечером температура воздуха достигнет самого комфортного значения.