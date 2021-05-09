«Солнечно и без осадков»: синоптик пообещал москвичам летнюю погоду
- 09 мая 2021, 20:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Метеорологическое лето начнется в Москве со среды и продлится до конца недели, значительно опережая климатический график.
Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в понедельник антициклон принесет в столицу малооблачную и сухую погоду. Днем воздух прогреется до своей климатической нормы — плюс 13−18 градусов.
«Во вторник, на фоне высокого атмосферного давления, тоже будет солнечно и без осадков, что позволит столбикам термометров штурмовать 20-градусную высоту», — рассказал синоптик в интервью «РИА Новости».
Согласно его прогнозам, начиная со среды и до конца недели, начнется метеорологическое лето, которое опередит климатический график на две недели. Оно станет своего рода компенсацией жителям Москвы за ненастные майские праздники.
Тишковец уточнил, что ночами в среднем будет не прохладнее плюс 7−12, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 19−24, что соответствует многолетним показателям июня.
При этом он предупредил, что в отдельные дни в небе будут появляться отдельные башенки кучево-дождевых облаков и возможны ливни с грозами. Тем не менее будет по-летнему тепло.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что жителей центра Европейской России ожидает теплая погода на День Победы. По прогнозам, погода будет улучшаться буквально с каждым часом, и вечером температура воздуха достигнет самого комфортного значения.
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