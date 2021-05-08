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В Шотландии заявили о праве на новый референдум о независимости

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Подсчет голосов на парламентских выборах в Шотландии © PA/TASS

Подсчет голосов на парламентских выборах в Шотландии © PA/TASS

По итогам прошедших 6 мая в Шотландии региональных выборов большинство мест в парламенте (Холируде) обеспечили себе Шотландская национальная партия (ШНП) и «зеленые», выступающие за независимость региона.

Хотя подсчет голосов еще не закончен, представители указанных политических сил должны получить в совокупности 65 мест из 129.

В результате лидер националистов Никола Стерджен сможет получить мандат на проведение повторного референдума о независимости Шотландии, сообщает AP News.

Стерджен заявила, что вопрос о референдуме должен находиться в ведении парламента Шотландии, а не зависеть от решения премьер-министра Великобритании.

Никола Стерджен © EPA/TASS

Никола Стерджен © EPA/TASS

Напомним, в январе прошлого года британский премьер Борис Джонсон ответил отказом на запрос Николы Стерджен, касающийся проведения референдума о независимости.

В своем ответном письме глава британского правительства напомнил, что сама Стерджен и ее предшественник пообещали во время прошедшего в 2014 году референдума о независимости Шотландии, что это будет «голосование раз в поколение».

Тогда 55% участников референдума проголосовали против независимости Шотландии.

В начале марта нынешнего года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит смысла в проведении повторного референдума о независимости Шотландии. Он указал, что голосование 2014 года предполагает решение этого вопроса на 25 лет вперед, пишет газета «Известия».

При этом Стерджен пообещала 1 января 2021 года, что Шотландия скоро вернется в состав Евросоюзауже в качестве независимого государства. Ранее она заявляла, что выход Великобритании из ЕС состоялся против воли Шотландии — на референдуме в 2016 году против Brexit проголосовали 62% шотландцев.

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