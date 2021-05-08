Российские ученые выявили в инжире вещество, способное заменить антибиотики

Ученые Воронежского и Казанского госуниверситетов, а также Санкт-Петербургского электротехнического университета сделали удивительное открытие.

Они обнаружили в обыкновенном инжире вещество, способное заменить антибиотики.

Оказалось, что такими свойствами обладает фицин, который получают из латекса фигового дерева.

Как сообщает ФАН, исследователи опробовали данное вещество на лабораторных крысах, добавляя его в мази и гели, которые накладывали на пораженные места.

По результатам проведенных опытов выяснилось, что благодаря фицину гнойные раны заживали у грызунов в полтора раза быстрее. Дело в том, что это вещество способно разрушать бактериальные пленки на самой ране. Изначально фицин разрыхляет их, а затем быстро и эффективно проникает в рану, пишет издание.

Кроме того, инжир известен и другими полезными свойствами. Он богат калием и магнием, а также обеспечивает хорошее кровообращение в организме.

Ранее группа ученых НИЦ «Курчатовский институт» провела исследования антибактериальных свойств фукоидана — это природное соединение, которое в больших объемах находятся в бурых водорослях Баренцева моря. В результате было установлено, что его можно применять при создании новых антибактериальных препаратов, антибиотиков и лекарств, предназначенных для борьбы с раковыми опухолями.