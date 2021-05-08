Риелторы ожидают коллапс на рынке недвижимости в России

После завершения в июле 2021 года программы льготного кредитования возможно резкое повышение ипотечной ставки на первичное жилье, в результате чего начнется формирование отложенного спроса.

В будущем это может привести к коллапсу на рынке недвижимости и еще более резкому росту средней стоимости квадратного метра в условиях снижения объемов предложения.

Такой прогноз дал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

По его мнению, после окончания программы льготного кредитования ставка по ипотеке может вырасти в ряде российских регионов более чем на 1%, что неминуемо приведет к снижению спроса. «Рост ставок приведет к тому, что часть граждан отложит покупку жилья, другая — просто не сможет получить нужную сумму из-за растущей переплаты по ипотеке», — предположил эксперт в беседе с URA.RU.

Строящийся жилой микрорайон. © ТАСС/ Кирилл Кухмарь

Он добавил, что из-за снижения спроса без дополнительных стимулирующих мер начнется сокращение планов по выводу объектов на рынок. В итоге, отложенный спрос будет расти, а предложение будет зависеть от снижения интереса, отметил Камельских.

По его словам, при создании условий для покупки жилья и реализации отложенного спроса на рынке вновь возникнет дефицит предложения, а это снова подстегнет цены.

В свою очередь президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский подчеркнул, что цены на жилье ни разу не снижались за последние несколько десятков лет. «Не соглашусь с тем, что будет некий отложенный спрос, и через какое-то время застройщик не будет строить, и будет цена расти. Она все время растет. Важно на сколько», — объяснил Горский в интервью изданию.

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая предрекла постепенный рост цен на ипотеку, однако отметила, что цены на жилье уже начали довольно стремительно расти. По ее словам, за первые три месяца 2021 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в массовом сегменте столичных новостроек (без учета Новой Москвы) достигла 225 тысяч рублей, что на 8,4% больше, чем в конце 2020 года, и на 21,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как писал «Ридус», российский миллиардер, основатель одного из крупнейших в Европе производителей стройматериалов «Технониколь» Игорь Рыбаков призвал сограждан не брать ипотеку. По его мнению, когда человек берет ипотечный кредит, он получает не жилье, а «долгосрочный долг перед банком с плавающей ставкой».

