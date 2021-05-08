В РППС ответили на призыв Шендеровича покаяться за войну с нацизмом

Писатель Виктор Шендерович раскритиковал День Победы, назвав этот праздник «ужасом и позором». По его мнению, не стоит подчеркивать решающую роль СССР в уничтожении нацизма, поскольку «Советский Союз сам развязал Вторую Мировую войну и заплатил за нее дороже всех».

Все мы должны ужаснуться. Покаяться, как советовал Виктор Петрович Астафьев. Он написал самую страшную книгу об этой войне „Прокляты и убиты“. Покаяние, говорил он. В этот день мы должны каяться и просить прощения. А не праздновать чего-то, — заявил Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К сожалению, Шендерович относится к той части населения России, которая никак не в состоянии оценить тот огромный вклад, который был внесен нашими предками в победу над нацисткой Германией. Благодаря мужеству и самоотверженности наших предков сохранилась российская нация, — прокомментировал председатель Центрального совета Партии пенсионеров (РППС) Владимир Бураков. — Я, честно говоря, склоняюсь к тому, что Шендерович говорит не от себя лично, а следует конъюнктуре, существующей в российской либеральной среде. Когда Виктор Шендерович учился в советском вузе, он наверняка говорил совершенно другое. Возможно, он даже искренне восхищался нашими предками, одержавшими победу в Великой Отечественной войне. А сейчас он относит себя к группе людей, которые пытаются изменить историю и умолчать о роли Красной армии в разгроме коричневой чумы».

Журналист Аббас Джума отметил в Twitter, что «мало кто делает больше для разжигания антисемитизма в России», чем Виктор Шендерович.

