Эксперт: «Бессмертный полк» в Таллине сорван агентом эстонских спецслужб

Эстонский общественный деятель Андрей Гончаров пожаловался в полицию на организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине. Он просит правоохранительные органы пресечь проведение «Бессмертного полка», а также прекратить «любую антифашистскую деятельность в Эстонской Республике». Об этом сообщил «Ридусу» один из организаторов «Бессмертного полка» в Таллине, попросивший не называть его имени.

«По заявлению Гончарова организаторов „Бессмертного полка“ и праздничного автопробега в Таллине вызвали 9 мая в Центральное отделение полиции Северной префектуры. Вероятно, их задержат для срыва мероприятия и недопущения прохода участников „Бессмертного полка“ около двух баз НАТО», — предполагает наш собеседник.

Действия Андрея Гончарова, который в последний момент решил торпедировать акцию, особого удивления не вызывают. Он действует в качестве провокатора, работающего на эстонские спецслужбы. И то, что он раньше участвовал организации различных акций для русскоязычного населения Эстонии, также никакого удивления не вызывает. Он попросту внедрялся в среду, втирался в доверие. Так действует каждый агент, внедряясь во враждебную среду. Какое-то время Гончаров работал в интересах русскоязычного населения, но сейчас он, можно сказать, раскрыл себя, сорвав «Бессмертный полк» по распоряжению своих кураторов, — прокомментировал ситуацию профессор МГУ Андрей Манойло.

Впрочем, шествие «Бессмертный полк» в Таллине все равно состоится, указано в паблике акции в Facebook. Колонна будет формироваться в 17:30 по адресу Одра 8, а в 18:00 она начнет движение к монументу «Бронзовый солдат».

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в 12.00 со стоянки Рокка-аль-Маре стартует праздничный автопробег, который был разрешен эстонскими властями.