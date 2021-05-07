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При пожаре в сварочном цехе в Мытищах погибли 4 человека

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Пожар © Кадр из видео

Пожар © Кадр из видео

В результате пожара, вспыхнувшего в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, погибли четыре человека.

Возгорание произошло вечером 7 мая в нежилом двухэтажном здании на Силикатной улице.

В нем находились кислородные баллоны, 11 из которых удалось вынести.

Кроме того, пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном. При этом угроза взрыва сохраняется, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 225 кв. метров.

Как уточняет «РЕН ТВ», к тушению пожара привлечено 11 единиц техники и 38 человек.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания мог стать взрыв баллонов с газом.

Источник ФАН сообщил, что, по предварительным данным, погибли четверо рабочих цеха.

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