В России произошла массовая вспышка COVID-19 среди индийских студентов

В двух российских университетах произошли массовые вспышки коронавирусной инфекции среди иностранных студентов.

Госпитализированы 32 учащихся Ульяновского государственного университета (УлГУ), которые проживали в общежитии.

Из них 31 человек — граждане Индии. Они поступили в ковидный госпиталь Центральной городской клинической больницы 6 мая. Еще один студент — житель Республики Йемен — получает лечение уже пять дней.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава, состояние всех пациентов удовлетворительное, кислородная поддержка им не требуется.

Также стало известно, что в Уфе заболели коронавирусом 20 индийских студентов Башкирского государственного медицинского университета.

«Из 20 человек 11 выписаны, девять госпитализированы, находятся с легкой и средней формой заболевания», — рассказала агентству руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Анна Казак.



Напомним, в Индии ежедневно выявляют свыше 300 тысяч новых случаев COVID-19. Это продолжается уже больше двух недель.

В четверг, 6 мая, в стране выявили более 412 тысяч заразившихся. Согласно сообщению Минздрава Индии, за сутки болезнь унесла жизни 3980 человек.

Днем ранее индийские власти дали согласие на введение в стране полного локдауна.

Индия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. С начала распространения вируса в стране заболели не менее 21 миллиона человек, более 230 тысяч скончались.