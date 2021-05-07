Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничение с «Улицы Героев»

Роскомнадзор потребовал от руководства Google немедленно снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев».

Разработчиком приложения, в котором размещена информация об истории Великой Отечественной войны, является ГТРК «Саратов». Этот сервис был удален из Google Play без объяснения причин.

В Роскомнадзоре отметили, что подобные действия Google расцениваются как «замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом».

Игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов — до трех миллионов рублей, — добавили в ведомстве.

Напомним, корпорация Google, согласно решению Арбитражного суда Москвы, должна также восстановить доступ к аккаунту телеканала «Царьград ТВ» на YouTube, который заблокирован с лета 2020 года. Если компания не исполнит предписание суда, ей грозит огромный штраф в размере до 94 триллионов рублей.