Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничение с «Улицы Героев»
- 07 мая 2021, 14:47
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Роскомнадзор потребовал от руководства Google немедленно снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев».
Разработчиком приложения, в котором размещена информация об истории Великой Отечественной войны, является ГТРК «Саратов». Этот сервис был удален из Google Play без объяснения причин.
В Роскомнадзоре отметили, что подобные действия Google расцениваются как «замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом».
Игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до миллиона рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов — до трех миллионов рублей, — добавили в ведомстве.
Напомним, корпорация Google, согласно решению Арбитражного суда Москвы, должна также восстановить доступ к аккаунту телеканала «Царьград ТВ» на YouTube, который заблокирован с лета 2020 года. Если компания не исполнит предписание суда, ей грозит огромный штраф в размере до 94 триллионов рублей.
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