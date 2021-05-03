Ученый назвал страну, где выводятся новые штаммы COVID-19

Бразилия является «лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса, считает профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.

По его словам, власти страны до сих пор не контролируют распространение COVID-19.

«Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — цитирует Альвеса «РИА Новости».

Ситуацию с коронавирусом в Бразилии ученый назвал «идеальным штормом», поскольку при высоком уровне инфицирования в стране не существует санитарного контроля.

Альвес обратил особое внимание на опасность амазонского штамма (P.1), выявленного в городе Манаус. Он стал причиной того, что в группе риска оказались молодежь и беременные женщины, утверждает профессор.

Похороны жертв коронавируса COVID-19 в Сан-Паулу © EPA/TASS

Кроме того, Альвес предупредил, что новые мутации COVID-19, способные пробивать «щит антител», образуются в результате контактов зараженных с привитыми людьми. Он также отметил, что выявление новых штаммов «носит спорадический характер».

Как отмечает агентство, ранее в Бразилии нашли новый штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 мутаций.

По данным Worldometer, Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19 (14 754 910) и второе — по количеству летальных исходов (407 775).

Напомним, 27 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) объявило о запрете ввоза «Спутника V» в страну несмотря на то, что Министерство науки Бразилии ранее одобрило ее производство.

Решение регулятора разработчики препарата назвали политически мотивированным.



Спустя три дня Anvisa выразило готовность пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в том случае, если получит новые данные о препарате.