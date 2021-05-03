Блинкен заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений

Глава Белого дома Джо Байден готов обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы стабилизации двусторонних отношений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На проходившей в Лондоне совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь отметил, что еще до своего президентства Байден заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, будут приняты ответные меры.

«Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения, — цитирует Блинкена ТАСС. — И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже».

Госсекретарь добавил, что во время встречи с Путиным у Байдена будет возможность поговорить об этом напрямую.

В качестве примера двустороннего сотрудничества Блинкен привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Госсекретарь США Энтони Блинкен © Пресс-служба Белого дома

По его словам, есть сферы, где стратегическая стабильность важнее всего, несмотря на глубокие разногласия.

В то же время Блинкен поддержал новые антикоррупционные санкции, введенные Лондоном против 14 граждан России из-за дела юриста Сергея Магнитского.

Ранее госсекретарь США заявил в интервью американскому телеканалу CDSNEWS, что в первые 100 дней президентства Джо Байден сосредоточился на пандемии коронавируса, но в течение всего срока его президентство будет определяться тем, как Соединенные Штаты конкурируют с Китаем, поскольку через несколько лет экономика этого государства может стать крупнейшей в мире.

Кроме того, автор статьи в журнале The National Interest предположил, что недружественные заявления президента США Джо Байдена в адрес России приведут к вынужденному союзу Москвы и Пекина, бороться с которым Америка будет не в состоянии.

В Белом доме не раз заявляли о предполагаемых переговорах между Вашингтоном и Москвой. По мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, центральным местом в переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным станет Украина.

