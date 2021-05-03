Экономист объяснил, при каких условиях доллар рухнет

Доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условия, необходимые для обрушения американской валюты.

Он считает, что отказ России от доллара вряд ли повлияет на его судьбу.

«Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика», — пояснил Колганов в интервью «Вечерней Москве».

По его мнению, серьезные проблемы у доллара могут начаться в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.

Экономист добавил, что по США также может ударить переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах. Он предположил, что китайский юань или валюты других государств могут заменить доллар в качестве резервного платежного средства.

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Ранее Колганов заявил, что Россия не сможет в одиночку обрушить курс доллара, однако это можно сделать, если заручиться поддержкой союзных государств. «Если бы страны БРИКС и те страны, с которыми они поддерживают тесные политические и экономические связи, скоординировано бы проводили политику выведения доллара из взаимного оборота, то это могло бы довольно сильно повлиять на его позиции», — пояснил он.

Между тем эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский полагает, что в этом году курс доллара может подняться до 85 рублей, а в ближайшие несколько лет возможен скачок до 100 рублей. Он считает, что курс доллара по отношению к рублю продолжит расти из-за специфики российской экономики, а также политической и экономической нестабильности России.