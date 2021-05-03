Перечислены основные проблемы при поступлении в российские вузы

Член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников рассказал, почему поступать в высшие учебные заведения России стало труднее.

По его словам, поступление в вузы осложнилось из-за существенного сокращения их числа, а также роста стоимости образования.

«Если вдвое сократить число театров, уменьшится вдвое и число их посетителей — вы будете этому удивляться?», — сказал ученый в беседе с URA.RU. При этом он подчеркнул, что высшее образование по-прежнему ценится в России.

В свою очередь консультант по построению карьеры Юлианна Васкевич отметила, что проблемы с поступлением в вузы в этом году могут возникнуть не только из-за сокращения бюджетных мест, но также из-за пандемии и дистанционного обучения. «11-классники полноценно не учились. Конечно, им сложнее сейчас. Дети вынуждены решать проблемы своими собственными силами», — объяснила она в интервью изданию.

Студенты © Антон Новодережкин/ТАСС

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин распорядился в ближайшие пару лет организовать еще 45 тысяч бюджетных мест в российских вузах, не менее 70% которых — в регионах страны.

Российский лидер также подписал закон, который обеспечивает детям служащих органов правопорядка преимущественное право при поступлении в полицейские учебные заведения страны.

Кроме того, Министерство высшего образования и науки России планирует предоставить студентам, обучающимся на платном отделении, возможность оформить кредит на обучение через сайт «Госуслуг».