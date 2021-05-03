Названы богатейшие люди в России по версии Bloomberg

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI) самым большим состоянием в России владеет президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

На его счету 32 миллиарда долларов. С начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.

Второе место в списке занимает основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 28,4 млрд долларов.

Единственной женщиной, попавшей в данный рейтинг, оказалась основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала 2021 года она заработала 443 миллиона долларов, увеличив свое состояние до 9,53 млрд долларов.

Татьяна Бакальчук © Сергей Бобылев/ТАСС

В совокупности состояние российских миллиардеров выросло за первые четыре месяца нынешнего года на 27,94 млрд долларов.

Рейтинг BBI составляется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Как писал ранее «Ридус», опубликованный 6 апреля список богатейших людей России по версии журнала Forbes возглавил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в 29 миллиардов долларов. В рейтинге BBI он замыкает тройку лидеров.

В сентябре 2020 года был составлен рейтинг богатейших жен и мужей российских госслужащих, некоторые из которых зарабатывают больше своих супругов. Первое место в нем заняла жена депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, заработавшая за год более трех миллиардов рублей.