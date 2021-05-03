Названы богатейшие люди в России по версии Bloomberg
- 03 мая 2021, 16:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI) самым большим состоянием в России владеет президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин.
На его счету 32 миллиарда долларов. С начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.
Второе место в списке занимает основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 28,4 млрд долларов.
Единственной женщиной, попавшей в данный рейтинг, оказалась основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала 2021 года она заработала 443 миллиона долларов, увеличив свое состояние до 9,53 млрд долларов.
В совокупности состояние российских миллиардеров выросло за первые четыре месяца нынешнего года на 27,94 млрд долларов.
Рейтинг BBI составляется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
Как писал ранее «Ридус», опубликованный 6 апреля список богатейших людей России по версии журнала Forbes возглавил председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в 29 миллиардов долларов. В рейтинге BBI он замыкает тройку лидеров.
В сентябре 2020 года был составлен рейтинг богатейших жен и мужей российских госслужащих, некоторые из которых зарабатывают больше своих супругов. Первое место в нем заняла жена депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, заработавшая за год более трех миллиардов рублей.
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