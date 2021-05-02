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Судебные приставы начали отлавливать должников на дорогах к морю

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Отлов должников © УФССП по Краснодарскому краю

Отлов должников © УФССП по Краснодарскому краю

Рейды по отлову должников стали проводиться на дорогах, ведущих к курортам Краснодарского края.

Их отслеживают с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), водителей могут остановить за любой вид задолженности, будь то алименты, долг по ЖКХ или неоплаченный штраф за нарушение ПДД.

«Каждый выявленный неплательщик может заплатить всю сумму на месте и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае машина должника будет арестована», — рассказала kp.ru руководитель пресс-службы УФССП Елена Лысечко.

Судебные приставы несут дежурство сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар. Кроме того, посты выставлены в районе Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.

Удостоверение судебного пристава © r34.fssp.gov.ru

Удостоверение судебного пристава © r34.fssp.gov.ru

В 2019 году сотрудники УФССП по Краснодарскому краю и ГИБДД уже выявляли подобным образом должников среди туристов, направляющихся к морю на своих авто. Всего за лето того года было проведено около 80 рейдов.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы судебных приставов могут проверить данные о доходах должников. По словам замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова, приставы наделены полномочиями запрашивать данные о доходах должников в территориальных отделениях Пенсионного фонда, налоговых органах, а также в центрах занятости.

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