В московском транспорте усилен контроль за ношением масок и перчаток

До 10 мая в столичном транспорте будет усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

Такие меры введены в майские праздничные и нерабочие дни.

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», проверкой наличия средств индивидуальной защиты будут заниматься в этот период почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычный выходной день.

«Более 1,2 тысяч контролеров ГКУ „Организатор перевозок“ проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день», — уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы проводятся регулярные рейды.

Контролеры. © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

В «Организаторе перевозок» обратили внимание на то, что 99% пассажиров заходят в метро в масках и около 70% в перчатках, однако после прохождения контроля у турникетов средства защиты зачастую снимают. «Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается также, что пассажиров продолжают информировать о необходимости носить маски и перчатки до конца поездки. Голосовые объявления звучат в вестибюлях и вагонах метро, плакаты и стикеры размещены во всех видах транспорта.

Приобрести средства защиты можно в более 1600 точках продаж в транспортной инфраструктуре, включая кассы на всех станциях метро и МЦК, пригородные кассы на железной дороге, а также вендинговые аппараты на автовокзалах и автостанциях.

Обязательный масочно-перчаточный режим продолжается в столице с 12 мая 2020 года. Штраф за его нарушение в магазинах и торговых центрах составляет 4 тысячи рублей, а в общественном транспорте — 5 тысяч рублей.

С 16 октября 2020 года Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации, как провести майские праздники, чтобы не подвергать себя опасности заразиться коронавирусом.



Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. В этом году выходными будут дни с 1 по 10 мая. Соответствующее решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса.

