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Путин запретил изымать домашних животных за долги

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Владимир Путин © Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Владимир Путин © Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги.

Авторами данной инициативы стали в сентябре прошлого года глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии Владимир Бурматов.

Госдума приняла закон 13 апреля, а в Совфеде его одобрили 23 апреля.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в перечень имущества, которые запрещается изымать за долги, помимо кошек и собак включены сельскохозяйственные животные: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица и пчелы. Также запрещено изымать необходимые для их содержания корма.

Сельскохозяйственные животные © pixabay.com

Сельскохозяйственные животные © pixabay.com

Кроме того, принятый в 2018 году закон об ответственном обращении с животными устанавливает, что животное является не «вещью», а живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания. Они могут погибнуть из-за отсутствия у органов власти и организаций, занимающихся изъятием животных, условий для их содержания, а за жестокое обращение с животными сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как считает Павел Крашенинников, закон поможет создать домашним животным комфортные условия для дальнейшей жизни, не травмируя их психику и не убивая их.

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