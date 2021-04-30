«От нас все зависит»: Володин пообщался с пенсионеркой в центре Саратова

В ходе своего визита в Саратов в рамках региональной недели председатель Госдумы Вячеслав Володин пообщался на улице с местной пенсионеркой.

Она пожаловалась ему на злоупотребления властью в России, коррупцию, резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот.

Видео этой встречи было опубликовано на странице политика в Instagram.

«Вот я — мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой! Когда трудные моменты были, очень — тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, а сейчас все», — заявила жительница Саратова, обращаясь к Володину.

«Все закончится, от нас все зависит… Я услышал вас», — ответил ей спикер Госдумы.

В беседе с Володиным женщина также отметила, что не боится критиковать власть, но другие не могут этого делать, боясь увольнения. «Кого уволили? У нас что-что, а говорить», — ответил на это председатель ГД.

Кроме того, пенсионерка попросила Володина «убавить вранье». «И всем скажи, люди все видят», — добавила она. «Вы сказали мне — сказали, я вас услышал», — ответил женщине политик.

После этого в ходе встречи со студентами СГЮА Володин рассказал об обязанности политиков и представителей органов власти держать свои обещания. «Когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, для того чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать», — подчеркнул он.

Комментируя общение спикера Госдумы с пожилой женщиной, бывший советник Володина, журналистка Анастасия Кашеварова привела эту встречу как пример того, как надо слушать людей. «У Вячеслава Викторовича судьба такая — всех выслушивать», — написала Кашеварова в своем Telegram-канале. По ее словам, Володин реально помогает людям, и бабушка это знает это, поэтому все ему и говорит.

Она отметила, что на таких, как Володин, президент может опираться, он не подставит, не обманет и не украдет. «Знает он и про войну, и про тяжелые времена — его прадеды и деды отдали жизнь за веру, за страну. И сам он для ветеранов пансионат построил», — добавила журналистка.