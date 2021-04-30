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В Коммунарке уволили десять санитаров из-за работавшего в морге мальчика

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© pixabay.com

© pixabay.com

С начала апреля в инфекционной больнице № 40 в Коммунарке начались массовые увольнения санитаров.

Как сообщает Readovka, произошло это из-за того, что работавший в морге несовершеннолетний мальчик рассек себе бедро скальпелем, делая вскрытие.

По данным издания, это был сын одного из санитаров. Не уследившего за своим отпрыском сотрудника попросили написать заявление, а затем был составлен список подлежащих увольнению санитаров, которые были в курсе того, что в морге уже больше полугода работает несовершеннолетний.

Список уволенных © readovka.ru

Список уволенных. © readovka.ru

По словам отца мальчика Павла Извекова, работавшего в штате Коммунарки в должности старшего санитара с ноября 2019 года, накануне 8 марта поступило слишком много умерших, и их не успевали вскрывать так, как положено. «Поэтому мой сын стал вскрывать одного умершего на полу, поскольку все секционные столы были заняты», — объяснил Извеков в беседе с изданием.

Санитар также рассказал, что его попросили уволиться по собственному желанию, поскольку он несет ответственность за случившееся. «После того как я написал заявление, был составлен график увольнения еще десяти санитаров, тех, которые также с начала пандемии работали», — сообщил Извеков.

В результате график увольнений вывесили на доску объявлений больницы. По словам Извекова, последний из санитаров, знакомых с ситуацией, покинет медучреждение 27 июня. Извеков утверждает, что вместо уволенных будут набраны люди без опыта работы.

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