Названа сумма страховых выплат по полисам от коронавируса

Более 2,48 млрд рублей пришлось выплатить страховым компаниям за год пандемии по полисам от коронавируса.

Эксперты подсчитали, что чистая прибыль компаний от таких договоров составила 400−600 млн рублей.

Страховки в среднем стоили от 3300 до 8400 рублей, а размер компенсации варьировался от 2400 до 43 000 рублей.

Как рассказали газете «Известия» в пресс-службе Банка России, решение об отказе возмещения страховщики принимали в среднем в 11,5% случаев. Отмечается, что некоторые полисы гарантируют компенсации уже в случае положительного ПЦР-теста, а другие — только при госпитализации или тяжелой форме заболевания.

С начала эпидемии «РЕСО-Гарантия» выплатила медучреждениям за диагностирование и лечение застрахованных клиентов около 2 млрд рублей. В эту сумму вошли расходы на ПЦР-тестирования, анализы крови на антитела, лабораторные исследования, госпитализации, консультации врачей и другие медицинские слуги, уточнил в беседе с изданием заместитель генерального директора страховой компании Игорь Иванов.

Выплаты по страховке © pixabay.com

В свою очередь компания «АльфаСтрахование» выплатила по полисам свыше 438 млн рублей, причем убыточность в IV квартале 2020 года увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с III кварталом, отметил директор департамента страхования имущества физических лиц компании Денис Титов.

Председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина полагает, что на фоне вакцинации спрос на страховки от коронавируса снизится, и полисы от COVID-19 объединят со страховками от несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии многие россияне задумались о создании денежной «подушки безопасности». Как стало известно «Ридусу», для этого граждане активно стали использовать механизм накопительного страхования жизни (НСЖ).