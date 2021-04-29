Таджикистан и Киргизия заключили соглашение о прекращении огня

Власти Таджикистана и Киргизии договорились прекратить огонь с 20:00 (17.00 мск) и отвести военные формирования на места прежней дислокации.

Как сообщает пресс-служба киргизского МИДа, это решение принято по итогам переговоров министров иностранных дел.

По условиям соглашения, будут организованы совместные группы для патрулирования на границе, приводит сообщение ведомства «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

Стороны также условились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений с участием погранслужб.

Кроме того, министры иностранных дел двух стран призвали обе стороны не поддаваться на провокации отдельных деструктивных сил. В частности, глава МИД Киргизии обратил внимание на то, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров.

Киргизско-таджикский конфликт начался еще 28 апреля, когда граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в нескольких метрах от границы. После этого таджикская сторона решила установить камеры наблюдения у пункта «Головной», за обладание которым спорят Таджикистан и Киргизия.

С обеих сторон собрались около 100−150 человек и начали забрасывать друг друга камнями. К вечеру обстановка было стабилизировалась, но уже утром 29 апреля противники перешли с камней на охотничьи ружья. В конфликт вмешались пограничники с обеих сторон, и между ними началась перестрелка с применением автоматов и минометов. Пресс-служба погранвойск Таджикистана объявила, что во время стычек пострадали семь граждан страны. С киргизской стороны насчитывается восемь пострадавших, которые сейчас госпитализированы.

Позже стало известно, что вооруженные силы Киргизии и Таджикистана стягивают бронетехнику к участку государственной границы.

